Cerro Porteño habilitó la ventas de entradas para el juego ante Sporting Cristal

A pesar del trago amargo que significó la última derrota ante Sportivo Trinidense en el plano local, el mundo azulgrana ya se enfoca en el plano internacional. Mientras el plantel se prepara para armar valijas y viajar a Brasil para un durísimo choque ante Palmeiras, la dirigencia de Cerro Porteño ya habilitó la venta de entradas para el partido ante Sporting Cristal, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

✅ 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐀𝐳𝐮𝐥𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚, informamos que desde 𝐡𝐨𝐲 𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬 está habilitada la 𝐅𝐚𝐬𝐞 𝟏 de 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨.



Cerro Porteño 🆚 Sporting Cristal



📆 Jueves 28.05

⌚️ 19:00

🏟️ Estadio La Nueva Olla



📲🌪️… pic.twitter.com/tCBlbZc9R3 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) May 14, 2026

La expectativa es total por la manera en que se está desarrollando la tabla de posiciones del Grupo F del máximo certamen continental de clubes de nuestro continente. Con una jornada clave aún por disputarse —donde los peruanos visitarán a Junior de Barranquilla en Colombia—, el compromiso del próximo jueves 28 de mayo en el populoso Barrio Obrero se asoma como una verdadera “final” en las aspiraciones del elenco comandado por Ariel Holan, por sellar su boleto a los octavos de final.

Detalles de la venta y canales habilitados

La institución de Barrio Obrero utilizó sus cuentas de redes sociales oficiales para dar a conocer los detalles del operativo de venta, buscando un marco imponente en su estadio: “La Fase 1 de la venta de entradas se habilitó desde el jueves 14 de mayo en la boletería de la Calle Antequera y también a través de la APP”, anunció Cerro Porteño en sus redes sociales.

Asimismo, desde la organización del club lanzaron una advertencia importante para las familias que planean asistir a las gradas: “Todos los niños deben pagar la totalidad de sus entradas”, aclararon formalmente.

La agenda copera del Ciclón

El calendario inmediato no da respiro para el elenco azulgrana, que tendrán dos paradas fundamentales para definir su futuro en el torneo continental. El primer desafío será este miércoles 20 de mayo a las 21:30, cuando Cerro Porteño visite al poderoso Palmeiras en el Allianz Parque de São Paulo. Ocho días después, el jueves 28 de mayo a las 19:00, La Nueva Olla, vestirá sus mejores galas para recibir a Sporting Cristal en un duelo que promete ser a todo o nada, por avanzar entre los 16 mejores de la competencia.

Precios de entradas: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal