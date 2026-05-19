Cecilio Domínguez, recuperado y a disposición frente a Palmeiras

Cecilio Domínguez está plenamente recuperado y regresa a una lista de convocados en Cerro Porteño. El atacante superó una lesión muscular y está al cien por ciento para el partido del Ciclón frente a Palmeiras por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro es el miércoles 20 de mayo, a las 21:30, hora de Paraguay, en el Allianz Parque de São Paulo.

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Domínguez, quien disputó solamente 16 partidos en la temporada y fue expulsado en el debut del Azulgrana en la competencia internacional (vs. Sporting Cristal), no juega desde el 24 de abril, cuando fue reemplazado a los 42 minutos del primer tiempo en el empate 1-1 con Sportivo Ameliano por la ronda 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.