Cerro Porteño volvió al país y Gustavo Velázquez sacó pecho: “No todos los días se le gana a Palmeiras”

En medio de la euforia, el capitán del Ciclón, Víctor Gustavo Velázquez, fue abordado por los medios en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y dejó en claro la magnitud del logro.

Con la clasificación en el bolsillo, Velázquez no ocultó su orgullo por el rendimiento del grupo frente a uno de los gigantes del continente, valorando el esfuerzo colectivo y el premio para la mitad más uno del país. “La verdad que muy contento, nos merecíamos esta victoria, sabíamos que iba a ser un partido complicado, con un rival que sabemos que juega muy bien, una cancha complicada, no todos los días se le gana a Palmeiras, así que muy feliz por nosotros y por la gente, gracias a Dios pudimos ganar y también calasificar ya”.

El zaguero azulgrana, acostumbrado a los partidos de alta tensión tanto a nivel de clubes como vistiendo la camiseta de la Selección Paraguaya, no dudó en poner la victoria en São Paulo en el escalón más alto de su trayectoria profesional. “Sí, uno de los partidos más importantes, ya jugué muchos en mi carrera, así como jugamos contra Argentina que ganamos, son muchos partidos que ya jugué y lo de ayer fue muy importante”.

#CerroPorteño | 🗣️ "NO TODOS LOS DÍAS SE LE GANA A PALMEIRAS"



Las declaraciones de Gustavo Velázquez, capitán de Cerro Porteño, en su regreso a Paraguay tras la histórica victoria sobre Palmeiras 🔵🔴#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/oQHN8Y1WZe — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 21, 2026

El cruce con Gustavo Gómez y la picardía para cerrar el partido

Uno de los focos de la noche en Brasil fue el duelo de defensores paraguayos y el reencuentro con el capitán del Verdão, Gustavo Gómez. Al ser consultado sobre el ambiente del encuentro y las pulsaciones altas del juego, Kururú desdramatizó la rivalidad y admitió la estrategia de Cerro Porteño para asegurar los tres puntos en los minutos finales. “Yo creo que ellos también nos ganaron muchas veces ya, así que no hay nada que decir, siempre hablamos, cada uno defendía lo suyo como se dice, así que nada raro. Estábamos ganando 1-0, así que teníamos que hacer tiempo, lo que necesitábamos para poder mejor manejar el partido”.