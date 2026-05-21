El desahogo de Pablo Vegetti: “Tenía muchas ganas de marcarle al Palmeiras”

Para el atacante argentino, el pitazo final combinó la euforia de la clasificación del Ciclón con un desahogo íntimo y muy esperado. Tras el partido, el propio Vegetti admitió ante las cámaras de televisión que marcarle al Verdão era una espina que tenía clavada en su carrera. “Tenía muchas ganas de marcarle al Palmeiras. Era uno de los pocos equipos a los que no pude hacerles gol jugando en Vasco da Gama y hoy se pudo dar”, explicó visiblemente emocionado.

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Sin embargo, lejos de quedarse solo en el mérito individual, el goleador conectó de inmediato su felicidad con la magnitud del logro de todo el plantel azulgrana. “Y pienso que fue aún mejor porque conseguimos una victoria que creo que fue histórica”.

Vegetti comemorou o gol marcado pelo Cerro Porteño, seu primeiro contra o Palmeiras!



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La lectura del goleador no fue exagerada. Con su anotación en el Allianz Parque, Cerro Porteño abrochó su boleto a la fase eliminatoria de la Copa Libertadores y, de paso, agigantó su leyenda: se convirtió en el primer equipo en toda la historia del torneo en derrotar tres veces a Palmeiras en su propia casa. Una hazaña monumental que nació de los botines de su número del atacante que conoce muy bien lo que es marcar la diferencia en Brasil, tras su exitoso paso por Vasco.

A DÍAS DE LA FINAL DE BELGRANO... ¡UN EX PIRATA CONVIERTE EN BRASIL! Asistencia de Cecilio Domínguez para que PAblo Vegetti defina y anote el 1-0 de Cerro Porteño ante Palmeiras.



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Las declaraciones del “Pirata” reflejan su capacidad para entender su rol en el equipo. El gol ante el Verdão, es es el segundo que festeja en esta edición de la Copa Libertadores, ambos fueron jugando de visitante. El primer festejo del delantero en el certamen internacional llegó en Cartagena frente a Junior de Barranquilla. Con este nuevo zarpazo en São Paulo, el argentino se consolida como el especialista de Cerro Porteño para las misiones imposibles, apareciendo siempre en los escenarios más hostiles y de mayor exigencia competitiva del continente.