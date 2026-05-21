Jonatan Torres tras el triunfo ante Palmeiras: “Cerro Porteño está para ilusionarse”

Con la clasificación asegurada una fecha antes del cierre, Torres no ocultó su alegría por el impacto de la victoria, aunque dejó en claro que el chip del plantel ya cambió con miras al último juego de la fase de grupos. “Feliz. La verdad que era algo que estábamos en buscando, de poder clasificar, de poder pegar estos triunfos, sobre todo que contra esta clase de rivales son muy importantes. Así que estamos muy contentos por haber logrado el objetivo, pero sabemos que todavía tenemos un partido más de Copa y necesitamos terminar primero”.

Al ser consultado sobre cuál es el siguiente paso para el grupo ahora que cumplieron la primera meta, el atacante fue tajante: “Quedar primero, quedar primero ahora. Sabemos que tenemos ahora de local una oportunidad muy linda de terminar primero, de seguir en esta senda ganadora, y es fundamental poder después hacer una buena pretemporada para el semestre que viene y poder encararlo con todo”.

La mística de la “garra guaraní” ante un candidato al título

Tumbar a Palmeiras en su propio feudo no es para cualquiera. Respecto a la chapa del rival brasileño y la autoridad que demostró Cerro Porteño en la cancha, el argentino resaltó el carácter del futbolista azulgrana para sacar adelante un grupo sumamente complejo. “Nosotros venimos haciendo un buen papel en la Copa Libertadores. La verdad que nos hemos medido contra los rivales de grupo; no es un grupo fácil, es un grupo muy parejo y nosotros pudimos sacar por ahí esa cuota que se ve mucho de la garra guaraní, como se le dice. Y bueno, se vio reflejada en los partidos y pudimos la verdad que lograr un buen triunfo”.

La intimidad del festejo: ¿Cuándo supieron que ya estaban en octavos?

Uno de los momentos más curiosos de la jornada fue saber cómo y en qué momento exacto el plantel asimiló que ya formaba parte de los 16 mejores equipos de América. Torres desveló la intimidad de esa celebración: “Muchísimo, muchísimo. Es muy importante, era uno de los objetivos nuestros en el semestre y poder lograrlo una fecha antes, la verdad que es muy importante. Y bueno, nos enteramos después del partido cuando volvíamos al hotel, lo íbamos viendo, así que nos enteramos ahí arriba del hotel y empezamos a cantar todo, así que bueno, estuvo muy lindo”.

#CerroPorteño | "CERRO ESTÁ PARA ILUSIONARSE" 🏆



Declaraciones de Jonathan Torres en su regreso a Paraguay tras la histórica victoria de Cerro Porteño sobre Palmeiras 🔵🔴#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/sv4laSjhB6 — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 21, 2026

¿El mejor partido del semestre para el Ciclón?

Analizando el rendimiento táctico y la personalidad con la que plantaron cara en São Paulo, el delantero valoró el nivel colectivo y cómo esto influye en la confianza del equipo de cara al futuro. “Siento que por la clase de rival, por lo que significa Palmeiras, sobre todo en su estadio, fue un gran partido de todos, y siento que por momentos pudimos lastimarlo, pudimos estar totalmente a la altura. Y bueno, eso siento que nos va a ayudar a poder cada día estar mejor. Ahora tenemos el objetivo de terminar primero de grupo; después habrá un receso, tendremos que tener una buena pretemporada y prepararnos para lo que viene”.

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El mensaje final para el pueblo azulgrana

Para cerrar, al ser interrogado sobre el techo del equipo y para qué está realmente Cerro Porteño en esta edición de la Copa Libertadores, Jonathan Torres lanzó una frase que encendió la ilusión de toda la mitad más uno: “Cerro Porteño está para ilusionarse. Sabemos que tenemos que trabajar mucho. Ya estamos en la siguiente fase, una fecha antes; no es algo fácil lo que hemos logrado, pero todavía tenemos mucho más. Tenemos que prepararnos muy bien, tenemos grandes jugadores, tenemos que recuperar otros jugadores, tenemos una pretemporada por delante con el técnico nuevo, así que esperemos que las cosas salgan muy bien”.