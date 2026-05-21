La histórica marca de Cerro ante Palmeiras en Copa Libertadores

Cerro Porteño superó 1-0 a Palmeiras en São Paulo y con la victoria 3-2 de Junior de Barranquilla sobre Sporting Cristal en Cartagena, clasificó anticipadamente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Además de obtener el pasaje a la próxima instancia, el Ciclón de Barrio Obrero logró un récord histórico contra el Verdão en el certamen continental.

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El Azulgrana es el primer equipo en toda la historia del torneo internacional más importante de Sudamérica en derrotar en 3 ocasiones al Alviverde en condición de visitante: dos victorias fueron en la fase de grupos y una, en los octavos de final. A diferencia de los anteriores triunfos, este último significó el boleto a la serie de los 16 mejores de la competencia.

La primera victoria de Cerro Porteño vs. Palmeiras

La primera victoria de Cerro sobre Palmeiras de visitante en la Copa Libertadores fue el 13 de abril de 2006. A pesar del triunfo 3-2 en el Palestra Italia por la última fecha del Grupo 7, el Ciclón quedó eliminado porque Atlético Nacional venció 2-1 a Rosario Central en Argentina. José Domingo Salcedo y un doblete de Erwin Ávalos, los goles de la famosa noche de la batalla campal.

El segundo triunfo de Cerro Porteño vs. Palmeiras

El segundo triunfo fue el 30 de agosto de 2018, en la revancha de los octavos de final. Cerro había perdido 2-0 en la ida, el 9 del mismo mes, y estaba obligado a remontar ante Palmeiras en el Allianz Parque para soñar con la próxima etapa. Santiago Arzamendia, a los 56 minutos, anotó el tanto para el 1-0, que no alcanzó para igualar la serie y que generó la eliminación del Ciclón.