La extensa racha de Palmeiras que rompió Cerro Porteño...

Cerro Porteño golpeó en Brasil con un triunfo histórico sobre Palmeiras. El Ciclón de Ariel Holan superó 1-0 al Verdao de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa (ausente por lesión) y cortó una extensa marca del club paulista en la Copa Libertadores. El gol de Pablo Vegetti finalizó con una racha de 27 partidos sin perder en condición de local por el certamen continental.

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El Alviverde no sufría una derrota como anfitrión desde el 18 de mayo de 2021, fecha en la que cayó 4-3 contra Defensa y Justicia por la jornada 5 del Grupo A. Desde entonces, había logrado 18 victorias y 9 empates, ganando el título por segunda vez consecutiva (por tercera ocasión en la historia) ese año y disputando otra final en 2025 (perdió 1-0 con Flamengo).

La última derrota de local de Palmeiras en Copa Libertadores

En aquel juego, Palmeiras y Defensa volvían a jugar en Brasil un mes después de la consagración del Halcón en la Recopa superando por penales (4-3 tras finalizar 3-3 en el global) al Verdao en Brasilia. Zé Rafael, Willian y Luiz Adriano marcaron los tres tantos brasileños, mientras que Walter Bou, con un doblete, Matías Rodríguez y Braian Romero convirtieron los cuatro goles argentinos.