Cerro Porteño: Los posibles rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 sortea hoy los octavos de final. Cerro Porteño, que anoche derrotó 2-0 a Sporting Cristal con goles de Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez y ganó el Grupo F sobre Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio Prado, es el único representante del fútbol paraguayo. La ceremonia empieza a las 12:00, hora de Paraguay, en la Conmebol.

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El Ciclón de Ariel Holan tiene como posibles rivales a los segundos de la fase de grupos: Rosario Central de Agustín Sández y Enzo Giménez; Mirassol de Antonio Galeano; Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio Prado; Cruzeiro, Platense de Héctor Bobadilla; Estudiantes de La Plata de Santiago Arzamendia, Deportes Tolima y Fluminense.

Cerro Porteño: ¿Cuándo son los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Al finalizar primero, Cerro Porteño arranca la serie de los octavos de final en condición de visitante y por lo tanto, define de local. Los partidos están programados para el 11-13 y 18-20 de agosto. Posteriormente, los cuartos de final son el 8-10 y 15-17 de setiembre; las semifinales el 13-14 y 20-21 de octubre y la final, en el estadio Centenario de Montevideo, el 28 de noviembre.