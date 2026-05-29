Cerro Porteño
29 de mayo de 2026 a la - 09:42

Cerro Porteño: Los posibles rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores

Cerro Porteño conoce hoy al rival en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

La Copa Libertadores 2026 sortea hoy los octavos de final. Cerro Porteño, que anoche derrotó 2-0 a Sporting Cristal con goles de Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez y ganó el Grupo F sobre Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio Prado, es el único representante del fútbol paraguayo. La ceremonia empieza a las 12:00, hora de Paraguay, en la Conmebol.

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El Ciclón de Ariel Holan tiene como posibles rivales a los segundos de la fase de grupos: Rosario Central de Agustín Sández y Enzo Giménez; Mirassol de Antonio Galeano; Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio Prado; Cruzeiro, Platense de Héctor Bobadilla; Estudiantes de La Plata de Santiago Arzamendia, Deportes Tolima y Fluminense.

Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño: ¿Cuándo son los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Al finalizar primero, Cerro Porteño arranca la serie de los octavos de final en condición de visitante y por lo tanto, define de local. Los partidos están programados para el 11-13 y 18-20 de agosto. Posteriormente, los cuartos de final son el 8-10 y 15-17 de setiembre; las semifinales el 13-14 y 20-21 de octubre y la final, en el estadio Centenario de Montevideo, el 28 de noviembre.