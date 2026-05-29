Vídeo: Los goles de la victoria de Cerro Porteño contra Sp. Cristal

Cerro Porteño finalizó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 2-0 sobre Sporting Cristal. La victoria aseguró el primer puesto del Grupo F a los octavos de final. Pablo Vegetti, con un cabezazo a los 51 minutos, y Cecilio Domínguez, de penal, a los 67′ anotaron para el Ciclón de Barrio Obrero, que sumó 13 puntos, 2 unidades más que Palmeiras, que goleó 4-1 a Junior de Barranquilla.

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Los goles de la victoria de Cerro Porteño

Cerro Porteño: Posibles rivales en los octavos de la Copa Libertadores

El Auzlgrana de Ariel Holan tiene como posibles rivales a los segundos de la fase de grupos: Rosario Central de Agustín Sández y Enzo Giménez; Mirassol de Antonio Galeano; Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio Prado; Cruzeiro, Platense de Héctor Bobadilla; Estudiantes de La Plata de Santiago Arzamendia, Deportes Tolima y Fluminense.