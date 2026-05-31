El semestre de Cerro Porteño, con los jugadores de mayor desgaste

Son 28 los juegos oficiales animados hasta aquí por Cerro Porteño, con un balance de 15 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Los azulgranas se disponen a enfrentar nuevamente al brasileño Palmeiras, esta vez por los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Los argentinos Alexis Martín Arias (33 años) y Pablo Vegetti (37), son los que más jugaron: 25 partidos, con 2.250 acumulados para el arquero contra 1.928 del delantero, el más veterano del grupo.

En la segunda línea se encuentran Jorge Morel y Jonatan Torres, con 23 encuentros, con 1.720’ para el volante de contención y 1.341’ para el atacante.

Igualmente tuvo un agitado semestre Matías Pérez, con 22 presencias (1.947’), mientras que Mateo Klimowicz registra 21 intervenciones, aunque mayormente como pieza de recambio (964’).

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El plantel azulgrana, dirigido por Ariel Holan, se encuentra de vacaciones. El cuerpo técnico planifica las tareas a ser emprendidas, con énfasis en la preparación física, para tratar de evitar la gran cantidad de lesiones que tuvo el club popular en la primera parte del año y que mermó su potencial.

Cerro Porteño inició el ciclo bajo la conducción del uruguayo Jorge Bava. Luego tuvo el interinato de Jorge Achucarro, hasta que se produjo la llegada de Holan, que de los 13 cotejos dirigidos ganó 6, empató 4 y perdió 3.