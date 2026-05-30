Un jugador de Cerro Porteño en el once ideal de la semana

Cerro Porteño consolidó su gran presente internacional con una sólida victoria por 2-0 ante Sporting Cristal de Perú en el cierre del Grupo F de la Copa Libertadores. El triunfo le permitió terminar la etapa inicial del torneo con autoridad y asegurar el liderato de su zona sin mayores contratiempos.

Terminar por encima de un rival de la envergadura de Palmeiras representa un logro de alto valor competitivo para el “Ciclón”, ya que ratifica su regularidad en la alta competencia. Este liderato lo posiciona de gran manera de cara a los cruces de octavos de final, una instancia donde el destino ha determinado que vuelva a encontrarse en un exigente duelo ante el propio “Verdão”.

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Matías Pérez, la muralla distinguida por la Conmebol

Tras la conclusión de esta sexta jornada copera, la Confederación Sudamericana de Fútbol incluyó formalmente al zaguero Matías Pérez en el equipo ideal de la semana. El defensor se erigió como el único representante del club de Barrio Obrero en el prestigioso once destacado de la competencia continental.

Este reconocimiento internacional premia la consistencia y regularidad del futbolista nacido en Florencio Varela, quien ya había firmado una actuación sobresaliente frente a Palmeiras en suelo brasileño y volvió a sostener ese elevado estándar defensivo en el partido decisivo contra el conjunto peruano, consolidándose como una de las grandes figuras de la actual edición del certamen.