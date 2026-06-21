Arias, decidido a dejar Cerro Porteño

Un problema se le presenta a Cerro Porteño con la determinación adoptada por el portero titular Alexis Martín Arias (33 años), quien comunicó a la dirigencia su deseo de cambiar de aire. Las autoridades pretenden que se quede y no deje el proyecto a medio camino.

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En plena cobertura mundialista, formando parte del selecto staff de ABC en Estados Unidos, el periodista Jorge Daniel Izquierdo Morel, encargado de la difusión de las informaciones del Ciclón en nuestro medio, echó luz sobre el tema.

“Por el lado del jugador, la decisión está tomada y dejará Cerro Porteño”, comunicó el profesional, añadiendo, que es “una cuestión personal/futbolística por parte del golero”, considerando que el club interesado en su concurso, el Nacional de Montevideo, “le ofrece un contrato extenso y una suma salarial elevada”.

Para el deportista, la diferencia económica debería ser importante para que se marche, teniendo en cuenta el costo de vida de los países, además de la cuestión impositiva.

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De confirmarse la salida de Arias, Cerro deberá retener a Roberto “Gatito” Fernández, pretendido por un importante club de nuestro medio.

Alexis Martín llegó en 2024 al Ciclón. Ese año disputó 8 partidos, en el 2025 tomó la titularidad, estuvo presente en 41 encuentros, contribuyó para la conquista del torneo Clausura y en el presente ciclo lleva 24 encuentros.

El entrenador de Nacional de Uruguay, Jorge Bava, quien condujo a Cerro Porteño a su más reciente consagración, solicitó la incorporación de Arias, que a esta altura parece inminente.