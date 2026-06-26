Cerro Porteño encamina el levantamiento de la inhibición de la FIFA

Si bien son varias las causas que motivaron a la FIFA a prohibir a Cerro Porteño a registrar jugadores hasta tanto se ponga al día, el caso más complicado guarda relación con el zaguero central Matías Damián Pérez.
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El argentino naturalizado paraguayo, de 27 años, formado en Lanús, llegó a “la mitad más uno” en enero de 2025 proveniente del FK Orenburg.
El club ruso recurrió a la central del balompié global para cobrar por el pase del popular “Daddy Yankee”. La dirigencia del Ciclón habría abonado alrededor de 1.500.000 dólares para dar solución al problema.
Otros casos que están pendientes a resolución son por las demandas de cobro de Claudio Aquino, el Sarmiento de Junín por Jonatan Torres y una última cuota al Bolívar por Francisco da Costa.
Mientras tanto, el plantel azulgrana activa bajo el comando técnico de Ariel Holan, aún sin que los nuevos sean presentados oficialmente.
En este mercado de pases invernal se sumaron Alexis Cañete, Derlis Rodríguez, además de los argentinos Lucas Merolla y Agustín Almendra. El golero Guido Herrera, últimamente en Talleres de Córdoba, se acoplará al grupo en los próximos días.