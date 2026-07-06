El arquero argentino que llegaría a Cerro Porteño

Tras caer la operación de Guido Herrera, quien iría al Bahía de Brasil, Cerro Porteño vio de forma inmediata las opciones para cubrir la ausencia de Alexis Martín Arias, quien proseguirá su carrera en el Nacional de Uruguay.

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Manuel Roffo, de 26 años, es el elegido por el entrenador Ariel Holan para cubrir la portería azulgrana, aunque serían dos los goleros contratados debido a la probable salida de Roberto “Gatito” Fernández, quien militaría en otro club de nuestro medio.

Roffo se formó en Boca Juniors, pasó por Tigre y desde el 2023 juega en el Instituto de Córdoba.

El guardameta, de 1,84 m. de estatura, es natural de Teodelina, del departamento General López, provincia de Santa Fe.

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En este 2026 lleva 17 partidos con La Gloria, entre torneo Apertura y Copa Argentina (1.530 minutos en campo), con 18 goles recibidos. En cuatro oportunidades mantuvo su portería en cero.

El arquero totaliza 120 presentaciones en Instituto, con 132 tantos encajados y 41 vallas invictas. En Tigre había tenido 29 cotejos, con 25 tantos y 10 veces cerró un partido con su portería en cero. En Boca Juniors no registra presentaciones en Primera.