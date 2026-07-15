Cerro Porteño, amistoso matinal y retorno al país

La Villa Olímpica de Parque Leloir, ubicada en Ituzaingó, albergará este jueves el duelo de fogueo entre Vélez Sarsfield y Cerro Porteño, marcado para las 10:00.

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Técnicamente se disputarán dos partidos, ya que igualmente entrarán en acción los suplentes, como ocurrieron en los otros dos juegos protagonizados por el Ciclón en el vecino país.

El miércoles 8, los dirigidos por Ariel Holan midieron fuerzas con Racing Club, en el Cilindro de Avellaneda, con empate sin goles. El choque entre los conjuntos B finalizó 1-1.

El sábado 11, el Ciclón lidió con Defensa y Justicia, con el que empató 1-1 (conversión de Blas Riveros). El conjunto B cayó por 2-0.

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El regreso de la comitiva azulgrana al país se producirá en horas de la tarde para dar continuidad en los aprestos en Barrio Obrero.

En la primera fecha del campeonato Clausura, Cerro Porteño jugará contra el Sportivo Trinidense. Este lance fue programado para el próximo viernes 24, en La Nueva Olla, a las 18:30.

El gran objetivo de los azulgranas es superar los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras. La serie, que se abrirá en Brasil, se desarrollará el miércoles 12 y el 19 de agosto, a las 19:00.

Los nuevos componentes de la dotación son Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Ariel Gamarra, Manuel Roffo, Ángel Martínez y Derlis Rodríguez, quien regresa tras militar a préstamo en Guaraní.