Totín Amarilla, de Cerro Porteño al ascenso brasileño

A mediados del 2025, el aregüeño Luis Antonio Amarilla Lencina (30 años) se unió a Cerro Porteño, después de militar en el Mazatlán de México.

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En ese periodo, Totín Amarilla disputó 24 partidos, marcó 2 goles, siendo partícipe de la conquista del título del torneo Clausura de ese año, aunque sobre el cierre de la temporada sufrió una lesión.

El 2026 de amarilla es por demás pobre, con solo tres apariciones con la casaca azulgrana, por lo que el club le cedió al Juventude de Caxias do Sul.

La carrera de Totín contempla Olimpia en formativas, Libertad, 3 de Febrero de Ciudad del Este, Sol de América, Vélez Sarsfield, Universidad Católica de Quito, Minnesota United, Liga de Quito, Mazatlán y Cerro Porteño.

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Cumplidas 17 rondas del Brasileirão B, Juventude ocupa el quinto puesto, con 29 puntos, por debajo de Criciúma (33), Vila Nova (31), Operario (31) y Novorizontino (30).

El sistema de disputa del campeonato establece el ascenso directo del campeón y vice. Los ubicados entre los puestos 3 y 6 juegan un play-off de ida y vuelta por los otros dos ascensos a la Serie A.