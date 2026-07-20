Cerro Porteño da la bienvenida a Ariel Gamarra

Nacido en Asunción el 26 de febrero de 2003, Pablo Ariel Gamarra González surgió en la cantera de Argentinos Juniors, club en el que debutó en Primera. El mediocampista es una de las incorporaciones de Cerro Porteño para el segundo semestre.

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Gamarra, que entre el 2025 y parte de este 2026 estuvo en el Puebla de México, totaliza 74 presentaciones en el profesionalismo. Llamativamente, su casillero de goles hasta ahora sigue vacío, por más que sea un mediocampista de equilibrio.

Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Ariel Gamarra, Manuel Roffo, Ángel Martínez y Derlis Rodríguez son las incorporaciones del Ciclón de Barrio Obrero para afrontar el campeonato Clausura 2026, que arranca el fin de semana, la Copa Paraguay, que se encuentra en desarrollo y la Copa Libertadores.

El viernes, Cerro Porteño jugará contra Trinidense, en La Nueva Olla, a las 18:30, por la primera fecha del Clausura.

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La serie por los octavos de final del mayor torneo de la Conmebol contra el Palmeiras será entre el miércoles 12 y el 19 de agosto, a las 19:00. El enfrentamiento inicial será en Brasil.