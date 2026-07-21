Cerro Porteño confirma el regreso de Derlis Rodríguez

“Vuelve al Barrio” señala el anuncio de Cerro Porteño en referencia al mediocampista ofensivo capiateño Derlis Osmar Rodríguez Maciel, de 28 años, quien cumplirá su segunda etapa en el Ciclón.

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El volante por derecha había sido contratado a mediados del 2024, tras su buen rendimiento en Tacuary. El atleta se formó en Libertad y militó además en el Deportivo Santaní. El primer ciclo de Derlis en “la mitad más uno” comprende 35 presentaciones y dos goles.

Al confirmarse su vuelta al club del pueblo, el mediocampista posteó el referencia a Guaraní, en el que demostró una buena imagen.

“Hoy toca despedirme y solo queda agradecer al club por abrirme las puertas de esta gran institución. Gracias a mis compañeros por todo lo que hemos vivido, cuerpos técnicos, staff, dirigentes e hinchada. Les deseo el mayor de los éxitos”, escribió.

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Además de Rodríguez, los otros nuevos en el plantel que comanda el entrenador argentino Ariel Holan son: Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Ariel Gamarra, Manuel Roffo y Ángel Martínez.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el próximo viernes, día en el que Cerro Porteño debutará contra el Sportivo Trinidense en La Nueva Olla, a las 18:30.