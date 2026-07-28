Blas Riveros, novedad en la formación de Cerro Porteño

Después de la derrota en casa contra el Sportivo Trinidense por 2-1, en la ronda inicial del campeonato Clausura 2026, el entrenador de Cerro Porteño, el argentino Ariel Holan, retoca el sector izquierdo de la defensa para el choque de este martes contra el 2 de Mayo, a celebrarse en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 18:30.

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El ingreso de Blas Riveros por Guillermo Benítez es el cambio con relación al choque contra la Cruz amarilla, aunque también habrá una modificación del sistema, con un parado totalmente distinto.

El técnico azulgrana presentará una línea de tres, con carrileros, dos volantes centrales, más tres atacantes, aunque el esquema irá variando de acuerdo al desarrollo del choque contra el Gallo norteño, que viene de imponerse de local contra Rubio Ñu por 1-0.

De no surgir inconvenientes de último momento, el Ciclón de Barrio Obrero presentará en el Corral amambaiense un elenco conformado por: Manuel Roffo; Víctor Gustavo Velázquez, Robert Piris da Mota y Matías Pérez; Iván Ramírez y Blas Riveros; Ariel Gamarra y César Bobadilla; Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti y Derlis Rodríguez, quien es entre los tres de ataque el que tiene mayores obligaciones de retroceso para dar una mano en el trabajo de contención, de modo a cortar los circuitos ofensivos del rival en su andarivel.