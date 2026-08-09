Cerro Porteño, tres derrotas en cuatro partidos del Clausura 2026

Cerro Porteño perdió por primera vez en 19 partidos de Liga contra el Sportivo Ameliano. El sábado, la V azulada se impuso por 1-0 en La Fortaleza en Villeta, con el gol del argentino Raúl Cabral.

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“No hay demasiado para explicar del por qué de cuatro partidos desde que comenzó el campeonato, ganamos uno solo y perdimos tres”, mencionó entre otras cosas el entrenador del Ciclón, Ariel Holan.

“¿Qué vas a analizar? Nos perdemos goles abajo del arco, no metemos penales (Pablo Vegetti malogró uno) y cuando tenemos que defender, te llegan das dos veces y dos goles. Entonces, mucho más no hay para decir”, indicó el profesional.

“Simplemente cosas sencillas del fútbol. Si llegamos y no la metemos, ellos llegan dos veces y nos convierten. Entonces en esa ecuación, la eficacia que el equipo tiene, hace parte de la respuesta para no andar divagando y diciendo cosas que no son”, significó el orientador.

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“No estamos consiguiendo lo que queremos conseguir. El campeonato es largo, pero arrancar de esta manera no está en los cálculos de nadie”, mencionó el estratega.

“Cuando pasan estas cosas, hay muchos niveles de responsabilidad, uno que siempre está expuesto en estos casos es el entrenador. Es lógico que la afición esté molesta, es entendible”, consignó.

El Ciclón enfrentará el miércoles al Palmeiras, en São Paulo, a las 19:00, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Hay que reducir enormemente el margen de error. Armaremos el equipo para el miércoles con los que estén mejores”, señaló.

Holan lleva 17 duelos dirigidos a Cerro Porteño, con un balance de 7 victorias, 4 empates y 6 caídas.