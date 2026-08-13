Ariel Holan explicó las ausencias de Robert Piris Da Motta y Matías Pérez

El once inicial dejó sorpresas que resonaron fuerte en la previa. El zaguero central Matías Pérez y el mediocampista Robert Piris Da Motta no solo se quedaron fuera del equipo titular, sino que ni siquiera integraron la banca de suplentes, evidenciando que sus dolencias requerían máxima precaución ante la exigencia de un escenario tan complejo, como es enfrentar a una potencia continental.

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La palabra oficial: edema y la sombra de un desgarro

En conferencia de prensa, el entrenador azulgrana Ariel Holan echó luz sobre el estado físico de ambas figuras. Sobre la situación del mediocampista, el DT explicó: “un pequeño edema en el aductor”. En cuanto a la situación del defensor, el estratega mantuvo la cautela pero encendió las alertas: “probablemente, por las imágenes, tiene un pequeño desgarrito en el sóleo al lado de donde tuvo la anterior”.

Por último, el entrenador argentino reconoció el impacto de estas ausencias en su estructura táctica: “Lastimosamente no pudimos contar con ellos y son jugadores importantes en el equipo”.

Todo se define en Barrio Obrero

Con la serie abierta y un valioso botín conquistado en territorio brasileño, la definición se trasladará el próximo miércoles a La Nueva Olla. Por ahora, la presencia de Pérez y Piris Da Motta en la revancha es una incógnita. El cuerpo técnico azulgrana no solo afina la pizarra táctica, sino que sigue de cerca la evolución médica de dos piezas clave para buscar el boleto a los cuartos de final en casa.