Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Cuándo juegan la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Cerro Porteño rescató un valioso y heroico empate contra Palmeiras en São Paulo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan perdía 1-0 con el tanto de José ‘Flaco’ López hasta que en el tercer minuto de adición, Carlos Miguel convirtió en contra el 1-1 después de un centro de Jonatan Torres que tenía como destinatario a Pablo Vegetti.

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El resultado dejó abierta la serie, que la próxima semana disputa la revancha en suelo guaraní. El ganador de la llave entre paraguayos y brasileños enfrenta en la siguiente ronda a Liga de Quito de Rodney Redes (ex Olimpia) o Mirassol de Antonio Galeano (ex Cerro Porteño), que hoy juegan la ida en el Maião de Mirassol, en Brasil (19:00, hora de Paraguay).

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Cuándo es la revancha de octavos de final?

Cerro Porteño y Palmeiras juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 el miércoles 19 de agosto. El Ciclón de Ariel Holan y el Verdão de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio definen la serie en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. La revancha también empieza a las 19:00, hora de Paraguay.

Las entradas están habilitadas para todo público desde el lunes 27 de julio. Los hinchas pueden adquirir las localidades en la APP de Cerro como en el Lobby del General Pablo Rojas. Los precios son Gradería Norte y Gradería Novena 60.000 gs.; Platea Alta y Baja 80.000 gs.; Preferencia Lateral 180.000 gs. y Preferencia VIP 220.000 gs.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: Los precios de las entradas

Gradería Norte: 60.000 gs.

Gradería Novena: 60.000 gs.

Platea Alta: 80.000 gs.

Platea Baja: 80.000 gs.

Preferencia Lateral: 180.000 gs.

Preferencia VIP: 220.000 gs.

¿Qué necesita Cerro Porteño para clasificar a octavos de final?

Cerro Porteño depende de sí para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. La paridad de visitante deja al Ciclón en un escenario favorable ya que define la llave con su público. “Lo único que le pido a la gente es que la Olla la hagan hervir como hoy el aliento de los torcedores. Ahora nos toca a nosotros”, pidió Ariel Holan en Brasil.

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El resultado que clasifica directamente al Azulgrana es el triunfo: ganando por cualquier resultado, acceden a la siguiente ronda. En el caso de un nuevo empate, hay penales para definir al cuartofinalista, mientras que una derrota, sentencia la eliminación y pone al Alviverde contra Liga de Quito o Mirassol por un boleto en las semifinales.