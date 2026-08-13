Blas Reguera sobre el empate: “Sabor a rebeldía, es el equipo que queremos ver”

Al ser consultado sobre el significado de la igualdad agónica, el titular azulgrana expresó: “Sabor a rebeldía, que es el equipo que queremos ver: un equipo que no se rinde. Tuvo muchos momentos en el partido; fue un partido realmente de muchas idas y vueltas. Y cuando tuvieron momentos quizás de desanimarse, seguían peleando y se dio el resultado. No sé si es el más justo porque yo creo que también tuvimos para ganar, pero se dio un resultado que nos dejó con buenas posibilidades para que este miércoles hagamos que explote La Olla y demos todo”.

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Asimismo, destacó la capacidad del plantel para sobreponerse a las adversidades: “Por un lado, somos conscientes de que no fue el inicio del campeonato local que esperábamos; no fue nada bueno. Yo creo que también eso hizo que hablemos mucho —los muchachos también entre ellos— para, te diría, hasta capitalizar quizás todos los errores que se cometieron en el torneo local para sacar un gran partido de Copa, que es lo que ya veníamos haciendo también. Es un equipo que vive de manera distinta estos partidos”.

La identidad recuperada

Para la perspectiva del máximo directivo, el resultado trasciende el marcador numérico, consolidando un aspecto fundamental en lo anímico y colectivo: “Ayer se ganó, yo creo, un equipo. Como desde que arrancó esta temporada no estábamos viendo un equipo sólido, rebelde, y yo creo que ayer, si me preguntas, lo que más me dejó la noche es eso... Y eso te da mucha expectativa positiva para lo que se viene. Lo que se viene”.

Además, añadió sobre la atmósfera previa: “Ayer en el hotel ya se sentía esa energía. Y somos conscientes también de que tenemos que rendir en los dos campeonatos. El pueblo cerrista demanda y se merece eso, y vamos a seguir trabajando de vuelta. Esta semana tenemos dos desafíos: el domingo, el torneo local, un difícil partido a las 10 de la mañana, y después el partido de copa del miércoles”.

El desafío de encontrar equilibrio

Consultado sobre si la irregularidad en el torneo local está ligada al avance en el certamen continental, el presidente reconoció la necesidad de ajustar piezas mediante la gestión del plantel: “Yo creo que una de las cosas importantísimas es poner a todo el equipo a disposición, porque tenemos un plantel largo. Cuando todos están a disposición, sin lesiones, ahí yo creo que podemos encontrar las variables para ir rotando y equilibrar un poco más eso; pero es un desafío que hay que ser conscientes que tenemos, y hoy no estamos encontrando el equilibrio”.