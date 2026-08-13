Los precios de las entradas de Cerro vs. Palmeiras en La Nueva Olla

Cerro Porteño sueña con los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 después del valioso y heroico empate 1-1 con Palmeiras en São Paulo. El Ciclón define la serie de los 16 mejores en condición de local. A pesar del mal arranque en el torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, el resultado en Brasil genera la ilusión de los hinchas, que esperan con ansias el partido de vuelta.

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El choque revancha entre los dirigidos por Ariel Holan y el Verdão de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio es el miércoles 19 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. La venta de entradas está disponible para los aficionados azulgranas, que pueden adquirir tanto on-line como presencial.

¿Cómo y dónde comprar las entradas de Cerro Porteño vs. Palmeiras?

El club de Barrio Obrero habilitó la compra de tickets para el público en general el lunes 27 de julio. Luego de tres etapas destinadas para los socios, los que no están asociados tienen acceso a las localidades en la APP de Cerro Porteño como en el Lobby de La Nueva Olla. Los niños de todas las edades abonan la totalidad del valor de las entradas para ingresar a los sectores.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: Los precios de las entradas