Ariel Holan destaca a los juveniles: “Cuando demuestran en Primera, no hay motivos para no hacerlos jugar”

Ariel Holan se mostró satisfecho con varios aspectos que dejó la victoria de Cerro Porteño por 1-0 sobre San Lorenzo, pero más allá del resultado, el entrenador azulgrana puso especial énfasis en la participación de los juveniles que tuvieron la oportunidad de sumar minutos.

El técnico explicó que las apariciones no son producto de decisiones apresuradas, sino de un proceso de seguimiento que comienza en las divisiones formativas y continúa en la Reserva y los entrenamientos con el plantel principal.

“Ellos vienen con un trabajo de base que hace el club. Luego se incorporan a la Reserva y, dentro de todo ese proceso, nosotros fuimos conociéndolos a todos porque fuimos citando con los entrenadores de juveniles a los chicos y también a hacer más entrenamientos”, explicó.

Holan remarcó que el principal parámetro para determinar si un juvenil está preparado para jugar en Primera es su desempeño cotidiano junto a los profesionales.

“Hay tres o cuatro chicos que en los entrenamientos de Primera demuestran que están a la altura. Esa es la única manera que uno puede decir: si lo hace bien en el entrenamiento de Primera y se destaca haciendo cosas simples bien, no hay ningún motivo por el cual cuando juegue con rivales no lo pueda hacer”, señaló.

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Entre los futbolistas que destacó aparece Carlos Rubén Chena, de 19 años, a quien considera un jugador con importantes condiciones para desempeñarse en el mediocampo.

“Es un chico que tiene muy buenas condiciones para perfilarse en la mitad de la cancha y recibir orientado, para tener variedad de pases en su repertorio. Es muy inteligente para jugar porque identifica los pases importantes de los pases sencillos para mantener la posesión y tiene buena media distancia”, comentó.

También mencionó a Enzo González, quien todavía no tuvo la oportunidad de debutar, pero presenta características similares, además de Emilio Ismael Acosta (20), quien ingresó ante San Lorenzo y respondió de buena manera.

Holan explicó que la decisión de utilizar a Acosta estuvo relacionada con el estado de salud de Josué Servín. “Servín estaba con un poco de una preangina y hacía mucho calor. Lo natural hubiera sido que entre Servín, pero no quise que corra ningún riesgo, así que entró Acosta y cumplió con creces”, indicó.

El entrenador insistió en que no pretende acelerar los procesos de formación solamente para sumar debutantes.

“No es cuestión de hacer debutar chicos para colgarse el cartel de que los hice debutar. No soy ese estilo de entrenador. Cuando los hago debutar es porque pienso que ya han demostrado que están cerca de Primera”, afirmó.

En ese sentido, también destacó la importancia de completar la formación física de los jóvenes, respetando los tiempos propios de cada edad.

“Todos no maduran al mismo tiempo. A veces algunos maduran más rápido que otros. Hay que respaldarlos a todos y completarles el proceso de entrenamiento que necesitan para poder ser jugadores de Primera División”, manifestó.

Buenas noticias con los que regresan

Otro aspecto que dejó conforme a Holan fue el retorno a la competencia de Igancio “Nacho” Aliseda y Juan Iturbe, quienes tuvieron minutos y respondieron a una intensidad mayor de la esperada.

“Yo pensé que iban a estar para 60 minutos, pero cuando en el entretiempo vimos los recorridos que habían hecho y la intensidad con la que lo habían hecho, dijimos: no corramos riesgo”, explicó.

El técnico consideró que ambos ya están alcanzando una intensidad que les permitirá ser competitivos, aunque todavía necesitan mayor continuidad de entrenamientos para sostener ese ritmo sin exponerse a lesiones.

“La buena noticia es que lo han hecho. Lo único que falta es un poco más de entrenamiento para poder sostenerlo sin riesgo”, indicó.

También se refirió a Agustín Almendra, quien volvió a sumar minutos y mostró algunos destellos de su calidad.

“Técnicamente es un jugador de los distintos, sobre todo cuando va para adelante. Metió un caño, le dio una pelota de gol a Aliseda, pero tiene que estar en ritmo de juego para poder sostenerlo”, analizó.

Holan considera que el regreso progresivo de estos futbolistas representa una buena noticia para un Cerro Porteño que afronta compromisos importantes en esta etapa de la temporada.