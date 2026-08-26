Orlando Gill, presentado oficialmente como nuevo portero del Lille de Francia

La transferencia se concretó a cambio de 4 millones de euros netos por el 50% de la ficha que poseía el club de Boedo, un ingreso económico clave para la institución argentina. El desembarco de Gill en Europa se gestó gracias a su rendimiento sobresaliente, especialmente tras consolidarse en el arco de la Albirroja bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro.

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En la cita mundialista, el portero se consagró como el guardameta con mayor cantidad de atajadas del certamen (28), siendo además el héroe indiscutido en la dramática tanda de penales frente a Alemania para clasificar a octavos de final, sin olvidar su recordado duelo ante la propia Francia.

De San Lorenzo au Nord de la France, un nouveau portier a trouvé sa place, ici à Lille 📍⚓️



𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝑶𝒓𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐 🧤🇵🇾@NBFootball pic.twitter.com/rrOMWhC2Xo — LOSC (@losclive) August 26, 2026

El Lille apostó fuerte por sus servicios tras seguir de cerca sus destacadas actuaciones y su imponente estatura de 1,99 metros, cualidades que le otorgan un valor incalculable en el juego aéreo. En su nuevo club, el paraguayo compartirá plantel bajo las órdenes de Davide Ancelotti —hijo del reconocido seleccionador de la Canarinha— y con compañeros de renombre como Ethan Mbappé.

Auteur d’une Coupe du Monde 2026 remarquable dans le but du Paraguay, le gardien international, Orlando Gill, s’est engagé avec le LOSC et rejoint l’effectif lillois en tant que "doublure" de Berke Özer. L’ancien portier de San Lorenzo (Argentine) a signé un contrat de 5 ans,… pic.twitter.com/63jzcpPx5H — LOSC (@losclive) August 26, 2026

Aunque el club francés anunció que se incorporará inicialmente como segundo portero para respaldar al turco Berke Özer, el guardameta paraguayo ya palpitó este gran desafío profesional con optimismo de cara a su etapa en el fútbol europeo. “El LOSC se complace en dar la bienvenida a Orlando Gill a su plantilla. Este portero, cuya impresionante estatura (1,99 m), aporta valiosas cualidades tanto en la portería como en el juego aéreo. Además de su técnica, su experiencia en partidos importantes será un activo invaluable para el Lille, donde se incorporará como segundo portero para apoyar a Berke Özer y al resto de guardametas”.

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Por su parte el guardameta oriundo de Reducto San Lorenzo, dio sus primerras sensaciones como jugador de La machine de guerre. “Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Un saludo especial a todos los seguidores del LOSC, a quienes conoceré pronto. Espero contar con su apoyo; es una gran oportunidad para mí unirme a un club tan competitivo y de tan alto nivel. Daré lo mejor de mí cuando se presente la oportunidad de jugar”.