Costas: “Nosotros no podemos abandonar el campeonato”

Gustavo Costas tiene claro que su trabajo en Cerro Porteño no se limitará a corregir los problemas del presente. El entrenador también pretende comenzar a definir el futuro del plantel, con una mirada especial hacia los futbolistas de las divisiones inferiores.

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Sin embargo, antes que nada dejó en claro que no piensa resignar el campeonato.

“Nosotros no podemos abandonar el campeonato, yo no quiero abandonar el campeonato”, afirmó después del empate 1-1 ante Libertad.

Costas explicó que su planificación contempla varios frentes: recuperar a los jugadores que actualmente integran el plantel, determinar quiénes pueden continuar y observar de cerca a los juveniles.

“Vamos a hacer todo eso: depuración por un lado, después los que están, los que sirven. Nos vamos a fijar mucho en la cantera”, explicó.

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El argentino recordó además su anterior etapa en el club, entre 2005 y 2007, cuando tuvo participación en la promoción de varios jóvenes.

“Cerro sé que saca a muchos chicos de la cantera. Lo pasamos nosotros en el 2005”, señaló.

Pero el entrenador entiende que el momento actual exige, además, una respuesta inmediata de los futbolistas experimentados.

“Es un momento difícil que está atravesando el club, en el sentido de que quedamos fuera de la Copa, perdíamos el clásico. Y es un momento donde los grandes tienen que sacar adelante este momento”, manifestó.

Costas también reconoció que su llegada se produjo con muy poco tiempo para trabajar. Apenas 48 horas antes de su debut tuvo que conocer el estado del plantel, conversar con los integrantes de las divisiones inferiores y definir el equipo para enfrentar a Libertad.

“Tenemos un montón de cosas para hacer”, resumió.

Y para afrontar ese desafío, el entrenador aseguró que está dispuesto a involucrarse por completo.

“Yo lo que voy a hacer es trabajar las 24 horas por el club”, afirmó.

Costas también pidió el acompañamiento de todos los sectores de la institución. “Necesitamos el apoyo, esto no lo vamos a sacar nosotros solos”, expresó.

El nuevo entrenador azulgrana sabe que el camino será complicado, pero lejos de esquivar el desafío, decidió asumirlo justamente por las dificultades.

“Por eso vine. Capaz si estaba bien, capaz no venía. Me gustan estos desafíos”, concluyó.