Gustavo Costas: “Tenemos que ponernos bien físicamente”

Gustavo Costas no buscó excusas después de su estreno al frente de Cerro Porteño, pero sí fue contundente al señalar uno de los principales problemas que encontró en el plantel: la condición física.

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“Tenemos que trabajar muchísimo, especialmente en la parte física, de ponernos bien”, señaló el entrenador tras el empate 1-1 ante Libertad en La Nueva Olla.

El técnico explicó que la intensidad que exige el fútbol actual requiere una preparación adecuada y consideró que su equipo quedó en desventaja en ese aspecto frente al Gumarelo.

“Fundamental hoy en el fútbol actual es tener que ser intenso para jugar. Ellos físicamente se veían muy bien, se veían un equipo muy intenso”, manifestó.

Costas observó además dificultades para que sus futbolistas pudieran regresar rápidamente después de atacar. “Los nuestros pasaban, pero a veces para volver les costaba. Entonces, ahí era donde a veces quedábamos muy desconcentrados”, explicó.

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El problema físico también quedó reflejado en los cambios. Almendra, Roberto “Gatito” Fernández y otros jugadores tuvieron que abandonar el campo por diferentes inconvenientes.

“Tenemos muchos lesionados. No hay excusa a esto, pero bueno”, indicó Costas, quien reveló que el club trabaja con el cuerpo médico para conocer los plazos de recuperación de los futbolistas.

“Lo que pasa es que son muchos. Ese es el problema”, insistió.

El entrenador también admitió que el calendario no facilita la tarea. Cerro debe afrontar nuevos compromisos, por lo que no tendrá demasiado margen para realizar trabajos físicos específicos.

“Es difícil trabajar, porque no puedes trabajar en la parte física. Pero bueno, vamos de a poco”, expresó.

Para Costas, la solución pasa por trabajar progresivamente y recuperar cuanto antes a los jugadores disponibles. “Para tener un equipo intenso, tenés primero que ponerte bien físicamente y después trabajarlo”, sentenció.