Cerro Porteño
30 de septiembre de 2026 a la - 22:47

Jorge Morel: “Estamos en deuda con la gente”

El mediocampista de Cerro Porteño, Jorge Morel efectúa el remate colocado que terminaría siendo el tanto de apertura en el marcador en el duelo ante Rubio Ñu, por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026.
El mediocampista de Cerro Porteño, Jorge Morel efectúa el remate colocado que terminaría siendo el tanto de apertura en el marcador en el duelo ante Rubio Ñu, por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026.

El mediocampista azulgrana Jorge Morel analizó el sufrido pase a los cuartos de final, reconoció el malestar de la hinchada por el nivel futbolístico y aseguró que van a pelear por el torneo Clausura hasta el final.

Por ABC Color
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Tras superar a Rubio Ñu y sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Paraguay, el autor del primer tanto azulgrana, Jorge Morel, analizó sin rodeos el presente del equipo y el peso de vestir la camiseta del Ciclón.

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El mediocampista resumió el sentir general del plantel tras el triunfo: “La verdad que hicimos nuestro papel, vinimos a ganar como dijo Gustavo Costas, no importaba la forma; hoy era una final y le debíamos a esta gente que merece mucho más, que estamos en deuda con ellos; y nada, esta victoria es para ellos”.

El partido se planteó tal y como el cuerpo técnico de Gustavo Costas había advertido: un trámite sumamente friccionado, una tónica habitual de los rivales al enfrentar a Cerro Porteño. “Justamente Gustavo y su cuerpo técnico nos dijeron eso, que los equipos a los que me he enfrentado últimamente, todos vienen a jugar al cuerpo, a la fricción, y como hoy sí, eso hace que nos desgastemos más de lo normal, pero hoy combatimos bien, yo creo que merecimos pasar de fase”, explicó Morel sobre el desgaste físico.

A esto se sumó la acumulación de minutos recientes y la necesidad de gestionar el plantel: “Sí, casi todos jugamos el sábado y hoy de vuelta con un desgaste muy grande; yo creo que hubo muchos cambios obligados y por eso yo creo que terminamos aguantando el partido”.

Autocrítica sobre el nivel y el mensaje al hincha

Consultado como voz autorizada del vestuario sobre los reclamos de la afición por una mejor producción futbolística, el volante no esquivó la responsabilidad y reconoció que el equipo tiene plantel para dar mucho más. “Yo creo que tienen razón, la gente hace su esfuerzo para venir a la cancha; nosotros veníamos en alza, la gente estaba ilusionada con nosotros y el otro día tuvimos un tropezón, pero hoy de vuelta pudimos darle una alegría y esperemos seguir así”, expresó.

Morel confirmó que puertas adentro el grupo mantiene charlas sinceras para enderezar el rumbo: “Nosotros hablamos eso. Es más, cuando llegó recién Gustavo tuvimos una reunión entre nosotros y hablamos que no podía ser que estemos pasando esta situación. Esuvimos en alza, desde lo de Gustavo, el otro día fue un tropezón, pero yo creo que vamos mejorando y vamos a darle mucha alegría a la gente, si Dios quiere”.

La mira puesta en el Clausura

Pese a reconocer que el equipo se encuentra algo relegado en la tabla del torneo Clausura, el mediocampista dejó en claro que la pelea por el título sigue abierta matemáticamente y que el plantel apunta los dos frentes. “Claro que sí, mientras matemáticamente tengamos chance, yo creo que podemos pelear. No están tan lejos, esto es largo, queda una rueda y nos toca jugar contra todos los que están arriba. Entonces, desde el lunes tenemos que arrancar de vuelta en el campeonato a sumar de a tres”, concluyó.