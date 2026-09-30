Jorge Morel: “Estamos en deuda con la gente”

Tras superar a Rubio Ñu y sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Paraguay, el autor del primer tanto azulgrana, Jorge Morel, analizó sin rodeos el presente del equipo y el peso de vestir la camiseta del Ciclón.

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El mediocampista resumió el sentir general del plantel tras el triunfo: “La verdad que hicimos nuestro papel, vinimos a ganar como dijo Gustavo Costas, no importaba la forma; hoy era una final y le debíamos a esta gente que merece mucho más, que estamos en deuda con ellos; y nada, esta victoria es para ellos”.

El partido se planteó tal y como el cuerpo técnico de Gustavo Costas había advertido: un trámite sumamente friccionado, una tónica habitual de los rivales al enfrentar a Cerro Porteño. “Justamente Gustavo y su cuerpo técnico nos dijeron eso, que los equipos a los que me he enfrentado últimamente, todos vienen a jugar al cuerpo, a la fricción, y como hoy sí, eso hace que nos desgastemos más de lo normal, pero hoy combatimos bien, yo creo que merecimos pasar de fase”, explicó Morel sobre el desgaste físico.

A esto se sumó la acumulación de minutos recientes y la necesidad de gestionar el plantel: “Sí, casi todos jugamos el sábado y hoy de vuelta con un desgaste muy grande; yo creo que hubo muchos cambios obligados y por eso yo creo que terminamos aguantando el partido”.

Autocrítica sobre el nivel y el mensaje al hincha

Consultado como voz autorizada del vestuario sobre los reclamos de la afición por una mejor producción futbolística, el volante no esquivó la responsabilidad y reconoció que el equipo tiene plantel para dar mucho más. “Yo creo que tienen razón, la gente hace su esfuerzo para venir a la cancha; nosotros veníamos en alza, la gente estaba ilusionada con nosotros y el otro día tuvimos un tropezón, pero hoy de vuelta pudimos darle una alegría y esperemos seguir así”, expresó.

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Morel confirmó que puertas adentro el grupo mantiene charlas sinceras para enderezar el rumbo: “Nosotros hablamos eso. Es más, cuando llegó recién Gustavo tuvimos una reunión entre nosotros y hablamos que no podía ser que estemos pasando esta situación. Esuvimos en alza, desde lo de Gustavo, el otro día fue un tropezón, pero yo creo que vamos mejorando y vamos a darle mucha alegría a la gente, si Dios quiere”.

🎙️"Vinimos a ganar, no importaba la forma, le debíamos a esta gente porque estamos en deuda con ellos", mencionó Jorge Morel, luego de derrotar a Rubio Ñu por la #CopaParaguayAPF. pic.twitter.com/t7OuiNptdM — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 1, 2026

La mira puesta en el Clausura

Pese a reconocer que el equipo se encuentra algo relegado en la tabla del torneo Clausura, el mediocampista dejó en claro que la pelea por el título sigue abierta matemáticamente y que el plantel apunta los dos frentes. “Claro que sí, mientras matemáticamente tengamos chance, yo creo que podemos pelear. No están tan lejos, esto es largo, queda una rueda y nos toca jugar contra todos los que están arriba. Entonces, desde el lunes tenemos que arrancar de vuelta en el campeonato a sumar de a tres”, concluyó.