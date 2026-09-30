Cerro Porteño en la Copa Paraguay: las veces que jugó octavos y en cuántas ediciones avanzó a cuartos

Cerro Porteño mide hoy a Rubio Ñu por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Después de perder 2-1 con Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 y quedar a 8 puntos del líder Olimpia, el Ciclón de Gustavo Costas apunta al certamen para salvar la temporada con un título. El partido arranca a las 19:30, en Itauguá.

Lea más: Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy

El Azulgrana juega la serie de los 16 mejores de la competencia por sexta vez en ocho ediciones (incluyendo la actual). De las 7 disputadas, el conjunto de Barrio Obrero afrontó esta llave en 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025. De las 5, solo pudo acceder a los cuartos de final en ¡2 oportunidades!: en la primera (2018) y en la última (2025).

¿Cómo fueron las clasificaciones de Cerro Porteño a los cuartos de final?

En 2018, Cerro Porteño, que eliminó a Cristóbal Colón de J. A. Saldívar (3-1) en Primera Fase y a 2 de Mayo (4-2) en Segunda Fase, superó 1-0 a River Plate con gol de Jorge Rojas en los octavos de final. En 2025, el Ciclón, que superó a Pastoreo (3-0) en 16avos, derrotó 1-0 a Sol de América con el tanto de Jonatan Torres en la serie de los 16 mejores.

Las veces que Cerro Porteño fue eliminado en 8vos de Copa Paraguay

Sol de América y Sportivo Ameliano fueron los equipos que eliminaron a Cerro Porteño en los octavos de final: en 2021, el Danzarín ganó 2-0 con tantos de Nildo Viera e Iván Cazal en el Arsenio Erico, mientras que en 2024, triunfó 2-1 con goles de Fernando Ruiz Díaz y Lisandro Cabrera (Diego Churín había empatado) en el Rogelio Silvino Livieres.

Lea más: ¿Por qué Cerro debe festejar la victoria de Olimpia ante Libertad?

En el único antecedente con la V Azulada, en 2023, el Ciclón comenzó ganando y acabó remontado por el entonces equipo de Humberto García. Damián Bobadilla rompió el cero en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, pero Walter Cabrera empató a la media hora y un doblete de Richard Torales en solo 3 minutos, sentenció la derrota 3-1 en la ronda de 16.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, en dos ediciones, ni siquiera alcanzó los octavos: en 2019, con Miguel Ángel Russo de técnico, empató 1-1 en los 90 minutos y perdió 4-3 por penales con 2 de Mayo en el Juan José Vázquez de San Estanislao, mientras que en 2022, con Francisco Arce al mano, perdió 1-0 con Rubio Ñu en el Arsenio Erico. Ambas fueron en 16avos.

Todas las eliminaciones de Cerro Porteño en la Copa Paraguay