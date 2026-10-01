Cerro Porteño: el club del pueblo cumple 114 años

La historia refiere que el 1 de octubre de 1912, un grupo de jóvenes de Barrio Obrero decidió la fundación del club en el humilde hogar de doña Susana Núñez, construido en un terreno baldío de la capilla San Juan.

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La denominación de la institución guarda referencia a la Batalla de Cerro Porteño, librada el 19 de enero de 1811, en un enfrentamiento en el que las fuerzas paraguayas pudieron repeler a las tropas argentinas al mando del general Manuel Belgrano.

Los colores rojo y azul fueron electos como símbolo de unidad nacional, teniendo en cuenta que en esa época el país pasaba por tensiones políticas entre los dos partidos Colorado y Liberal.

El primer presidente fue Pedro Villagra. Posteriormente ocuparon el máximo cargo Roque Medina, Diógenes Ortúzar, Adriano Irala, Juan Manuel Álvarez, Jerónimo Riart, Luis Laterza , Gerardo Buongermini, Dionisio González Torres, Ramón Prieto, Miguel Oliveira y Silva, Julio Cálcena, Domingo Montanaro, Alejandro Sienra, Manuel Riveros, Ramón Prieto, Nicolás Angulo, Óscar Pinho Insfrán, José Muñoz, Ramón Martino, Abelardo Codas, Wenceslao Benítez, Alejandro Salinas, Luis Camperchioli, Antonio Castagnino, Juan M. Torres, Medardo Castagnino, Pablo Rojas, Blas N. Riquelme, Gerónimo Angulo Gastón, Abraham Zapag, Juan H. Pettengill, Magno Ferreira Falcón, Tomás Giménez Villalba, Juan Ángel Napout, Raúl Doutreleau, Pedro Aguilera, Luis Lezcano, César Luis Puente, Luis Pettengill, Juan José Zapag, Raúl Zapag y el actual Blas Atilio Reguera.

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El mote de Ciclón surgió en 1918, durante la definición del título contra el vecino Nacional. La Academia ganó por 2-0 hasta que apareció la furia azulgrana para revertir el marcador y terminar ganando por 4-2, con anotaciones registradas sobre el final. Después se dieron otras remontadas, inclusive a nivel internacional, que reforzaron el sobrenombre.

“La mitad más uno”, por su tremenda popularidad, ostenta 35 títulos, alcanzados en 1913, 1915, 1918, 1919, 1935, 1939, 1940, 1941, 1944, 1950, 1954, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2004, 2005, Apertura 2009, Apertura 2012, Clausura 2013, Apertura 2015, Clausura 2017, Apertura 2020, Clausura 2021 y Clausura 2025.

Entre los máximos ídolos de la entidad capitalina se encuentran Saturnino “Nino” Arrúa, Virgilio Ferreira y Julios dos Santos. Estos dos últimos también encabezan la nómina de máximos artilleros históricos, que lo completan compartiendo el tercer lugar del podio Diego Churín y Félix Brítez Román.

La conquista de la Copa Libertadores es el mayor anhelo del cerrista, que lleva tantos años de espera a esta altura se conformaría con la Copa Sudamericana, la segunda competencia en importancia de la Conmebol a nivel de clubes.

Pero Cerro Porteño no solo arrastra con su gente la histórica carga por no lograr una estrella internacional. También a nivel local le falta conquistar la Copa Paraguay, que desde su creación, en 2018, le fue esquiva.

La grandeza de Cerro Porteño no guarda relación con sus conquistas, sino por su tremendo arrastre. Lo hace hace su pueblo, que brinda por los colores y se fortalece para afrontar más embates.