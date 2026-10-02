Blas Reguera: “Estamos también convencidos de que podemos mucho más”

“Estamos normalizando en varios aspectos”

Al evaluar los diez meses transcurridos desde su asunción en enero, Reguera reconoció que el inicio exigió un trabajo de reorganización estructural debido a la falta de un proceso de transición: “Estamos normalizando en varios aspectos; como saben, asumimos después de una gran campaña —de una ardua campaña—; no hubo un tiempo, digamos, un proceso de transición, así que fuimos ordenando un poco. Nos gustaría estar a nivel deportivo quizás más adelante; ayer (miércoles) tuvimos un buen paso (clasificación a cuartos de final), enfocándonos para la Copa Paraguay, pero estamos también convencidos de que podemos mucho más”.

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“Más que paciencia, lo importante es que sigan apoyando”

Ante la consulta sobre qué respuesta se le puede dar al socio preocupado por el arranque irregular del equipo, el presidente apeló al respaldo incondicional por sobre la calma pasiva, asumiendo que el proceso de formación de un plantel nuevo conlleva altibajos:

“Más que paciencia, yo creo que lo importante es que sigan apoyando; hay un equipo de trabajo que está convencido y con mucha determinación. Se va a caer —es un equipo nuevo—, pero se va a levantar, se va a levantar y no va a perder la fuerza con eso. Así que, más que paciencia, entendemos de repente que quizás haya enojo con algunos resultados, pero las cosas buenas van a llegar; estamos trabajando y vamos a estar donde merecemos estar”, aseguró el mandamás azulgrana.

"ALGUNAS ALEGRES Y OTRAS TENSAS" 🔵🔴



Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, habló sobre la actualidad del equipo durante la cena aniversario del club 🎙️



🗣️ “Hay autocrítica, compromiso, consciencia y hasta te diría concentración”#ABCDeportes #CardinalDeportivo… pic.twitter.com/TzWEP5Jx9o — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 2, 2026

Autocrítica, charlas tensas y confianza en el cuerpo técnico

Consultado sobre el estado anímico del plantel de cara al tramo decisivo del año —con la mira puesta en la Copa Paraguay y el torneo Clausura—, Reguera destacó que el grupo es consciente de su margen de mejora. En ese sentido, el presidente explicó que el camino hacia el crecimiento exige autocrítica constante y reuniones profundas con los jugadores:

“El plantel ahora está bastante consciente de que tiene muchas cosas que mejorar. Lo de ayer ayuda mucho (triunfo contra Rubio Ñu), sobre todo porque es una clasificación, pero también somos conscientes de vuelta de que a pesar de que se dio el resultado y hay muchas cosas por mejorar”, manifestó Reguera.

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Asimismo, recalcó que la exigencia diaria incluye un diálogo frontal que no elude las dificultades del proceso: “El plantel está consciente de eso; andamos teniendo muchas charlas con ellos, algunas alegres, otras tensas por las situaciones que se dan. Si alguien creo que dice que cuando va avanzando no va teniendo conversaciones tensas de repente, es porque no está avanzando”.

Finalmente, el mandamás cerrista ratificó la confianza plena en la conducción técnica actual, destacando el arraigo institucional del nuevo cuerpo técnico que tiene al mando a Gustavo Costas: “Así que el plantel está convencido; estamos muy contentos también con el cuerpo técnico, es un cuerpo técnico que ya hace tiempo lo queríamos tener en la casa, muy querido por todos los cerristas y muy esperanzados también por lo que se va a venir con ellos”.