Blas Reguera desmintió que Gustavo Costas condicionara su continuidad

Blas Reguera habló en conferencia y rompió el silencio en medio de la crisis que atraviesa Cerro Porteño en la segunda parte del año. El presidente de la institución confirmó el fin de ciclo de 5 jugadores del plantel principal y entre otros temas, desmintió que Gustavo Costas condicionará su continuidad en el cargo si la directiva separaba a los futbolistas.

Lea más: Oficial: Cerro Porteño anunció el fin de ciclo de cinco jugadores

“Ayer corrió algún rumor que el profe había condicionado su presencia, su permanencia en el club de acuerdo a la comunicación institucional que íbamos a dar. Eso no sucedió”, aseguró Reguera en la charla con los medios en La Nueva Olla. El titular azulgrana reveló que el entrenador y el cuerpo técnico entendiendo la decisión de la dirigencia.

Blas Reguera y la continuidad de Gustavo Costas en Cerro Porteño

“El cuerpo técnico está hace un mes en el club. Ellos entendieron que nosotros ya veníamos con una observación de hace tiempo y que venia con una decisión tomada. Ellos están con una convicción y el corazón de llevarnos a todo el pueblo azulgrana adónde debemos estar”, manifestó Reguera, asegurando la continuidad de Costas en el cargo.

Reguera no detalló si Costas estuvo de acuerdo o en contra por la separación de Abel Luciatti, Cristian Paredes, Robert Piris da Motta, Juan Manuel Iturbe y Cecilio Domínguez. “No puedo decir que estuvieron de acuerdo ni que estuvieron en contra. Van a continuar con la contundencia y el corazón que le caracteriza a este cuerpo técnico”, cerró el directivo.