Cerro Porteño
07 de octubre de 2026 a la - 15:06

Blas Reguera desmintió que Gustavo Costas condicionara su continuidad

El argentino Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, reacciona en el partido frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, reacciona en el partido frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Blas Reguera rompió el silencio en medio de la crisis de Cerro Porteño y confirmó que cinco jugadores fueron separados del plantel principal. Además, el presidente desmintió el rumor de una posible salida de Gustavo Costas.

Por ABC Color
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Blas Reguera habló en conferencia y rompió el silencio en medio de la crisis que atraviesa Cerro Porteño en la segunda parte del año. El presidente de la institución confirmó el fin de ciclo de 5 jugadores del plantel principal y entre otros temas, desmintió que Gustavo Costas condicionará su continuidad en el cargo si la directiva separaba a los futbolistas.

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“Ayer corrió algún rumor que el profe había condicionado su presencia, su permanencia en el club de acuerdo a la comunicación institucional que íbamos a dar. Eso no sucedió”, aseguró Reguera en la charla con los medios en La Nueva Olla. El titular azulgrana reveló que el entrenador y el cuerpo técnico entendiendo la decisión de la dirigencia.

El argentino Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, reacciona en el partido frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, reacciona en el partido frente a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Blas Reguera y la continuidad de Gustavo Costas en Cerro Porteño

“El cuerpo técnico está hace un mes en el club. Ellos entendieron que nosotros ya veníamos con una observación de hace tiempo y que venia con una decisión tomada. Ellos están con una convicción y el corazón de llevarnos a todo el pueblo azulgrana adónde debemos estar”, manifestó Reguera, asegurando la continuidad de Costas en el cargo.

Reguera no detalló si Costas estuvo de acuerdo o en contra por la separación de Abel Luciatti, Cristian Paredes, Robert Piris da Motta, Juan Manuel Iturbe y Cecilio Domínguez. “No puedo decir que estuvieron de acuerdo ni que estuvieron en contra. Van a continuar con la contundencia y el corazón que le caracteriza a este cuerpo técnico”, cerró el directivo.