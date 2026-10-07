Oficial: Cerro Porteño anunció el fin de ciclo de cinco jugadores

Blas Reguera oficializó la separación de cinco jugadores del plantel principal por el resto de la temporada. El presidente de Cerro Porteño anunció que ningún futbolista rescindió, pero dejó en claro que trabaja en la salida de cada uno. Los apuntados son Abel Luciatti, Robert Piris da Motta, Cristian Paredes, Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe.

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“El club no está en una buena situación, la comisión directiva y el pueblo azulgrana no están conformes con los resultados”, empezó Reguera en conferencia en La Nueva Olla. “Aclaro que no son resultados de un partido o de los últimos partidos sino que, son una observación que hicimos desde febrero, cuando asumimos”, expresó el titular de la institución.

“Quitando el performance en Copa Libertadores no hemos encontrado un rumbo que esté a la altura de lo que el club se merece. Como responsable nos toca tomar decisiones firmes y hoy es uno de esos momentos, en el que hemos decidido, que llegó el momento de un cambio profundo en el club, que conlleva términos de ciclos”, adelantó Reguera.

Reguera mantuvo el martes conversaciones individuales con los cinco jugadores mencionados, que según el propio directivo, recibieron con “mucha altura” la determinación de la directiva. “Mantuvimos reuniones con jugadores que a nivel institucional decidimos el fin de ciclo. Los jugadores tomaron con mucha altura y eso valoramos como directiva”, afirmó.

¿Qué pasará con los jugadores separados de Cerro Porteño?

“Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, Robert Piris da Motta, Abel Luciatti y Cristian Paredes”, citó Reguera antes de explicar que “estos jugadores están separados del plantel, no hubo rescisión de contrato todavía”. “Se va a buscar de manera amistosa, como fue la reunión, nuevos horizontes que impliquen cosas positivas para el club como para ellos”, agregó.

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