Reguera y el futuro de Pablo Vegetti: ¿Deja Cerro Porteño?

Cerro Porteño vive el peor momento del año. Lejos de la pelea por el torneo Clausura 2026 y con la Copa Paraguay 2026 como la única posibilidad de campeonar y clasificar a la Copa Libertadores 2027 sin depender de otro, el Ciclón separó a cinco jugadores: Abel Luciatti, Cristian Paredes, Robert Piris da Motta, Juan Manuel Iturbe y Cecilio Domínguez.

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Y después de comunicar la decisión de la comisión directiva, el presidente del club de Barrio Obrero habló de Gustavo Costas y también hizo referencia al futuro de Pablo Vegetti. En una semana complicada por la derrota 2-0 ante 2 de Mayo en La Nueva Olla, apareció el rumor de una posible salida del delantero argentino a final de temporada.

¿Qué dijo Blas Reguera sobre el futuro de Pablo Vegetti en Cerro?

Blas Reguera aseguró que Vegetti está “contento en el club”. “Hablé con Pablo. Ya en dos o tres ocasiones en este período y él me confirma que está muy contento en el club. Él tiene dos años y medio más de contrato y a él le gustaría aportar tanto en lo futbolístico como de su experiencia fuera de la cancha para todos juntos ir mejorando”, garantizó el directivo.

Reguera aseveró que no tiene información sobre el rumor. “De ese rumor que corrió no tengo nada concreto, pero si de mis conversaciones directas con él”, finalizó el titular azulgrana sobre Vegetti, quien con 6 goles y 2 penales errados es el máximo artillero del equipo de Gustavo Costas y uno de los goleadores, junto a Elvio Vera, del campeonato de Liga.