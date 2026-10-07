“Muy dolorosa”: Alexis Cañete y la separación de los 5 jugadores

Alexis Cañete partió a la primera experiencia con la selección de Paraguay cuando Cerro Porteño estaba en la pelea por el título del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El defensor regresó con el Ciclón lejos de la lucha y con cinco compañeros separados. El ex Nacional fue consultado sobre la crisis que atraviesa el equipo y por la decisión de la directiva con los futbolistas.

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“Antes de salir de viaje estuvo viendo un poco. Es una noticia muy dolorosa realmente porque son compañeros que se matan día a día y lastimosamente están pasando por eso. Sabemos que Cerro Porteño es un grande y vamos al tanto de ellos todos los días en los entrenamientos”, expresó Cañete a ABC TV después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

"UNA NOTICIA MUY DOLOROSA" 💔



Alexis Cañete regresó al país tras la fecha FIFA con la Albirroja y habló de sus compañeros en Cerro Porteño que fueron separados 🔵🔴



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“La verdad que es un muy poco triste. Es inevitable porque son compañeros, colegas con quienes compartimos el día a día”, lamento Cañete, quien solo disputó el amistoso informal contra RB New York, anotando uno de los ocho goles del triunfo 8-1, en el cierre de la Fecha FIFA de la selección de Paraguay. Desde el jueves, el central está a disposición de Gustavo Costas.