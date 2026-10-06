Gustavo Costas: “Tenemos que ganar la Copa Paraguay sí o sí”

Cerro Porteño perdió 2-0 con 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y quedó muy lejos de la posibilidad de campeonar en el torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón, que sufrió una segunda derrota consecutiva en el certamen de Liga, quedó a 9 unidades del puntero Libertad, diferencia que puede aumentar si Olimpia derrota a Nacional.

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Debido a la penosa campaña, el Azulgrana solo tiene la Copa Paraguay para intentar salvar la temporada. Y Gustavo Costas dejó en claro que el único objetivo por el resto del semestre es el certamen nacional. “Lo que diré ahora le dije a los jugadores, hoy tenemos que tener en la cabeza ganar la Copa Paraguay”, expresó el entrenador al finalizar el partido en La Nueva Olla.

“Tenemos que ganarla sí o sí, como sea. Hay que ganarla y apostar a eso totalmente”, insistió Costas. Entre todas las ediciones que disputó, el conjunto de Barrio Obrero tiene el camino más accesible para superar por primera vez los cuartos de final y poder alcanzar la final, que también es uno de los dos caminos que tiene para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Cerro Porteño: ¿Cuándo y a qué hora juega la Copa Paraguay 2026?

Poco antes del choque ante el Gallo norteño por la fecha 13, la Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) reveló el fixture de los cuartos de final: la llave frente a San Lorenzo, descendido a la División Intermedia, será el miércoles 14 de octubre, a las 19:30, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.