Julio Dos Santos tampoco continúa en Cerro Porteño: “Me toca, sin rencor”

Cerro Porteño continúa con la reestructuración en medio de la crisis que atraviesa en la temporada. En el día después del anuncio de Blas Reguera, quien confirmó la separación de cinco jugadores, el club decidió realizar cambios en otras áreas del fútbol que están relacionadas al plantel principal. Entre las destituciones, determinadas por la comisión directiva, aparece Julio Dos Santos.
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Dos Santos fue el responsable de la comisión técnica. “Ya no estoy continuando en Cerro Porteño. Me reuní con el presidente (Blas Reguera) y me comunicó”, señaló el ex jugador azulgrana en exclusiva al Cardinal Deportivo. El ex futbolista comprendió la decisión de la dirigencia por las modificaciones en las estructuras y señaló que es “súper entendible, hay cambios”.
Julio Dos Santos: “Me toca, sin rencor”
“Hoy me toca, sin ningún tipo de rencor ni nada”, aclaró Dos Santos, quien explicó la función que cumplía en la institución. “Yo me encargaba de la parte logística: los trabajos del día a día, viajes, etcétera”, comentó el campeón con el conjunto de Barrio Obrero del torneo Absoluto 2004, torneo Absoluto 2005, torneo Apertura 2012, torneo Clausura 2013 y torneo Apertura 2020.
Además de Julio Dos Santos, Cerro Porteño también cesó de sus respectivos cargos a tres componentes del staff que trabaja con la plantilla y el cuerpo técnico de Gustavo Costas: el fisioterapeuta Gerónimo Rago, el nutricionista José Ávalos y el preparador físico Gustavo Ibarra. Todos los profesionales rescinden contrato y abandonan inmediatamente el Ciclón de Barrio Obrero.