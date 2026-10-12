Ignacio Aliseda, prácticamente descartado para la Copa Paraguay

Malas noticias en Cerro Porteño: Ignacio Aliseda está afuera que adentro de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El futbolista argentino sufrió un golpe en la victoria del Ciclón sobre Sportivo Luqueño (3-0) por la fecha 14 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay y no llegaría para la serie frente a Sportivo San Lorenzo por el certamen nacional.

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La lesión de Aliseda en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá es en la pantorrilla izquierda: el jugador había arrancado de titular, pero salió reemplazado a los 63 minutos por Mateo Klimowicz. Posterior al encuentro, el atacante de 26 años abandonó el estadio con síntomas de dolor, renguera y venda en la zona afectada.

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Así se retiraba Ignacio Aliseda del estadio Luis Salinas. El atacante de Cerro Porteño fue reemplazado a los 63 minutos por una lesión que, en principio, sería muscular y afectaría la pantorrilla ⚠️



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¿Qué dijo Ignacio Aliseda por la lesión que sufrió en Itauguá?

“Todo bien, tranquilo. Una patada no más”, expresó Ignacio Aliseda en exclusiva a ABC cuando dejaba el vestuario visitante. Por su parte, Gustavo Costas, quien deberá elegir al reemplazante, no especificó cuál fue la dolencia. No hablé con los médicos. Está rengueando, pero ojalá que se recupere, porque está en un momento muy bueno y lo necesitamos”, expresó el DT en conferencia.