Gustavo Costas mantiene una duda para recibir a Olimpia el domingo

Cerro Porteño encarará el choque crucial del fin de semana con la pesada mochila de llevar 10 clásicos consecutivos sin poder dejar los tres puntos en casa frente a Olimpia (una racha adversa que se estira desde octubre de 2021). Para cambiar la historia, Gustavo Costas trabaja ajustando las últimas piezas, aunque mantiene una incógnita principal en su pizarra: el armado de la ofensiva.

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La principal piedra en el zapato para el cuerpo técnico pasa por la escasez natural de volantes por fuera o extremos puros dentro del plantel. Si el equipo se parare con una estructura de cuatro defensores, tres mediocampistas y dos extremos, el mayor dolor de cabeza se concentra en la banda derecha.

Por el sector izquierdo el panorama parece más claro con Mateo Klimowicz, pero la disputa por la otra orilla del ataque está entre Ignacio Aliseda, quien había quedado relegado en la fecha anterior ante San Lorenzo tras el episodio del padel, aunque pelea palmo a palmo el puesto con el argentino Sergio Araujo, quien recupera terreno físico, gana ritmo futbolístico y seduce al cuerpo técnico para meterse desde el vamos, en reemplazo de Derlis Rodríguez.

El probable once para el domingo en La Nueva Olla

Con entrenamientos aún pendientes y las piezas bajo análisis, el equipo titular que perfila Costas para recibir al Decano en La Nueva Olla se alista de la siguiente manera: En el arco se ubicaría Ángel Martínez. La línea defensiva estaría conformada por Iván Ramírez Segovia, Víctor Gustavo Velázquez, Lucas Merolla y Blas Riveros. En la zona medular se pararía el tridente compuesto por Jorge Morel, César Bobadilla y Carlos Chena. Finalmente, el tridente de ataque tendría a Ignacio Aliseda o Sergio Araujo por derecha, Pablo Vegetti como referencia de área y Mateo Klimowicz por izquierda.