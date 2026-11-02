Cerro Porteño y una historia que exige levantar cabeza

El domingo, Cerro Porteño sufrió una dolorosa derrota en La Nueva Olla contra Olimpia por 2-0, en un partido en el que su afición generó disturbios en señal de impotencia y protesta por la crisis deportiva.

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Si bien la Copa Paraguay aparece como posible carta salvadora del año, el equipo dirigido por el argentino Gustavo Costas no da señales positivas como para garantizar el éxito en la Copa de Todos, que hasta aquí le fue esquiva.

En medio del presente delicado, el Ciclón tendrá a mitad se semana un partido pesado contra el también golpeado Libertad, al que enfrentará el miércoles en La Huerta, a las 19:00.

El segundo ciclo de Costas en “la mitad más uno” comprende 13 juegos, con 6 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

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En cuanto al torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Cerro Porteño y Sol de América pugnarán por un lugar en la final. La otra llave será animada por Libertad y Recoleta FC.

Estos encuentros aún no están calendarizados. Lo que se informó es que se disputarán apenas terminada la fecha FIFA de noviembre, que va del 9 al 17. Los lances serían el miércoles 18 y el jueves 19.

“Le voy a pedir disculpas a la gente, por no regalarle el triunfo”, manifestó el orientador azulgrana en rueda de prensa luego del clásico.

“Nos falta carácter y personalidad. Hay que buscar bien los líderes, hablarse dentro de la cancha”, destacando que el rival tiene un caudillo dentro de la cancha, Richard Ortiz, con voz de mando en el terreno.