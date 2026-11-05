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Cerro Porteño
05 de noviembre de 2026 - 10:34

Cerro Porteño está “hechizado” por las lesiones

Gustavo Adolfo Costas (63 años), director técnico argentino de Cerro Porteño.
Gustavo Adolfo Costas (63 años), director técnico argentino de Cerro Porteño.Silvio Rojas, ABC Color

Además de destacar la victoria sobre Libertad, el entrenador Gustavo Costas manifestó que Cerro Porteño está “hechizado” por las lesiones, que obviamente merman el potencial del equipo.

Por ABC Color
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El miércoles, Cerro Porteño le ganó por 1-0 a Libertad en La Huerta, por la decimoctava fecha del campeonato Clausura 2026, con el gol del argentino Sergio Araújo.

Lea más: Cerro Porteño se recupera y Libertad continúa sedado

“Me gustó mucho la personalidad que tuvo el equipo hoy. Venía de perder el clásico. Hicimos un gran partido, sabemos que tenemos que seguir por este partido”, expresó el entrenador azulgrana Gustavo Costas, quien en realidad quiso decir que deben continuar por el mismo rumbo, el de los triunfos.

En cuanto a la participación de Araújo, a la postre clave para la victoria contra el Guma en el barrio Las Mercedes, el estratega dijo que “aún le falta, está en un 60 por ciento. Es un jugador distinto y hay que verlo jugar. Es uno de los jugadores que es muy querido por todos”, señaló.

El uruguayo Fabricio Domínguez fue una de las figuras del encuentro. “Fabricio hizo un gran partido, viene de una lesión. Parece que estamos hechizados con el tema de las lesiones”, mencionó Costas.

El profesional se refirió igualmente a la crisis financiera desatada por Ueno. “Es una lástima que está pasando para todos. Para nosotros, para los jugadores, para la gente. Hay gente que no va a tener para comer y eso es la verdad que me duele muchísimo. Sabes que yo a este país, lo amo, no lo digo ahora, lo dije siempre. Desde que vine en el 2001 me enamoré de este país y la verdad que me da mucha lástima lo que pasó, porque aparte te van a devolver la plata, después te van a devolver siempre menos”, aseguró.

Retomando el hilo deportivo, el Ciclón de Barrio Obrero recibirá el domingo a Recoleta FC, en duelo de la decimonovena ronda del Clausura 2026, marcado para las 17:00.

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