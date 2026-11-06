Las dos bajas de Cerro Porteño para enfrentar a Recoleta FC el domingo

Cerro Porteño disputa el domingo la fecha 19 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón no pelea por el campeonato, pero tiene en juego la clasificación a la Copa Libertadores 2027 por la tabla acumulativa. Si Olimpia es bicampeón, el conjunto de Barrio Obrero continúa con chances matemáticas de acceder directamente a la fase de grupos.

El Azulgrana enfrenta a Recoleta FC en La Nueva Olla de Asunción. A dos días del partido, el entrenador Gustavo Costas no definió el equipo, pero sí tiene confirmado dos bajas. Los dos jugadores que no están a disposición del técnico habían quedado fuera del triunfo 1-0 contra Libertad, el miércoles en La Huerta por la fecha 18, a causa de diferentes lesiones.

¿Quiénes son las dos bajas de Cerro Porteño vs. Recoleta FC?

Cerro Porteño no cuenta con Lucas Merolla ni Ignacio Aliseda frente al Canario. El defensor y el atacante jugaron por última vez en el superclásico del fútbol paraguayo (0-2 vs. Olimpia en la fecha 17), pero ninguna pudo terminar el juego: Alexis Cañete fue el sustituto del zaguero en el entretiempo y Jonatan Torres reemplazó al delantero a los 90+2′.

En el semestre, Merolla, uno de los refuerzos de la era Ariel Holan, solo registra 9 presentaciones: 8 en el torneo Clausura 2026 (convirtió un gol en el 3-0 a Sportivo Luqueño) y 1 en la Copa Paraguay. Por su lado, Aliseda, suma 34 cotejos en la temporada: 30 por los certámenes de Liga (7 goles), 1 por la competencia nacional y 3 por la Copa Libertadores 2026.