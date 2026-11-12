Gustavo Costas, entre las lesiones y la falta de gol: “El gol va a llegar”

La falta de gol y los problemas físicos han sido dos de las dificultades que condicionaron a Cerro Porteño durante la temporada. En conferencia de prensa, el entrenador azulgrana abordó ambos aspectos, explicó cómo trabaja el cuerpo técnico y reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar de cara al tramo decisivo del año.

Sobre la falta de eficacia, el técnico pidió no cargar la responsabilidad sobre los futbolistas jóvenes, especialmente sobre Carlos Chena, a quien considera un jugador con condiciones, aunque actualmente cumple una función diferente a la que desempeñaba anteriormente.

“No podemos caerle y ponerle la mochila a Chena, que es un chico que va para adelante”, expresó. Recordó que se trata de un futbolista que anteriormente se desempeñaba como volante central y que ahora recibe la exigencia de asumir un papel más ofensivo.

“Nosotros le estamos pidiendo hoy, el hincha de Cerro de pie, que sea el 10, que no es. Pero él tiene todo para hacer eso, porque llega al arco, llega adentro del área. Si se pierde el gol es porque está llegando”, argumentó.

El entrenador consideró que el gol llegará si el jugador mantiene esa presencia en zona ofensiva. “Hay que darle tranquilidad, porque, como le digo siempre, el gol va a llegar. Cuando se abra va a ser otro”, añadió.

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En cuanto a las lesiones, recordó que al llegar al club encontraron un panorama que generó preocupación. “Nos alarmó porque teníamos entre 11 jugadores lesionados, que eran jugadores importantes, que uno los tiene como titulares”, explicó.

El técnico señaló que la recuperación de un futbolista no significa que esté inmediatamente en condiciones de competir al mismo nivel que antes de la lesión. Algunos estuvieron tres o cuatro semanas fuera y necesitan recuperar ritmo futbolístico, una situación que condiciona las decisiones del cuerpo técnico.

También mencionó la importancia del trabajo de fuerza y la coordinación entre el cuerpo técnico, el preparador físico, el médico y los kinesiólogos. “Eso depende mucho de la pretemporada y depende mucho de cómo se trabaja en la fuerza”, sostuvo.

Como ejemplo, citó el caso de Blas Riveros y destacó que el trabajo físico permitió que su lesión no alcanzara un grado mayor. “Si no estuviera trabajando estos días en fuerza, hoy me lo decía el médico, hubiese estado en grado 2 o 3; hoy está en grado 1”, comentó.

El entrenador aseguró que actualmente el club cuenta con menos jugadores lesionados, aunque reconoció que todavía existe cautela para evitar recaídas. En ese sentido, adelantó que ya trabajan en la planificación de la próxima pretemporada.

La apuesta por los juveniles

Otro de los puntos abordados fue la presencia de futbolistas de las divisiones formativas en los entrenamientos del plantel principal.

“Estamos trayendo cinco, seis, estamos viendo”, indicó. Además, destacó a jugadores como Servín, Quintana, César y Chena, aunque reconoció que todavía necesitan más alternativas en ataque.

“Nos faltaría que aparezcan más chicos de mitad de cancha para adelante, más delanteros. Es eso donde más nos cuesta”, admitió.

El entrenador recordó que en anteriores experiencias apostó por futbolistas surgidos de las formativas y aseguró que esa seguirá siendo una de las líneas de trabajo. “Nosotros vamos a apostar mucho a ellos”, concluyó.