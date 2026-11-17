Pese a este mal cierre de temporada, se confirma la continuidad de Gustavo Costas al frente del Ciclón para la temporada 2027, independientemente de lo que suceda en este tramo final del año. La directiva tiene el objetivo de encarar una profunda reestructuración del plantel, apostando por perfiles de mayor carácter y dándole la potestad de armar su propia pretemporada tras un año marcado por la sequía de títulos y los clásicos perdidos ante Olimpia.

Los primeros nombres en carpeta para reforzar el plantel

Con vistas al próximo año, la directiva y la gerencia deportiva ya manejan alternativas interesantes en el mercado de pases. Entre los apuntados se encuentran los hermanos Ángel y Óscar Romero, cuyos nombres vuelven a sonar con fuerza, como es costumbre en cada ventana de transferencias, para retornar al club que los vio nacer futbolísticamente.

Asimismo, el guardameta Alexis Martín Arias —que defendió los colores de Cerro y a mediados de temporada recaló en Nacional de Uruguay— aparece en el radar para custodiar el arco azulgrana. A ellos se suma el lateral derecho Alan Max Benítez, con pasado en el Ciclón, paso por el Inter de Porto Alegre y actual presente en Libertad, quien es otro de los futbolistas apuntados para potenciar la zona defensiva.

La urgencia del presente: asegurar el boleto a la Libertadores 2027

Antes de poner la mirada de lleno en el 2027, el “Ciclón” de Barrio Obreo cruza la calle para enfrentar una parada brava y determinante en el torneo Clausura 2026. Este fin de semana se medirá ante Nacional en un duelo directo por la tabla acumulativa, que completará el la vigésima ronda del certamen el lunes, a las 20:15 en el estadio Arsenio Erico.

Tras quedar relegado en la pelea por el título y sufrir un duro revés en el plano internacional y local, Cerro Porteño necesita sumar de a tres y aguardar otros resultados para descontarle puntos a la Academia, que actualmente ocupa el segundo boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 con una ventaja de cinco unidades a falta de tres jornadas.