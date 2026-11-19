Empiezan las movidas en el mercado de pases. En ese sentido, existen informaciones que refieren que el colombiano Junior de Barranquilla estaría tras los pasos del experimentado marcador central mundialista Víctor Gustavo Velázquez.

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El próximo entrenador del Tiburón es el uruguayo Jorge Bava, quien conoce perfectamente al atleta, clave en la consagración de Cerro Porteño en el torneo Clausura 2025 y la conquista de la Supercopa Paraguay, bajo la orientación técnica del profesional charrúa.

El contrato del atleta con el Ciclón de Barrio Obrero fenece en enero, y el hecho de quedar como agente libre, es decir con el pase en mano, facilitaría su ida la institución albirroja de Barranquilla, en la que milita Guillermo Paiva.

Velázquez, de 35 años, llegó para cumplir su tercer ciclo en “la mitad más uno” en 2025, después de militar en el argentino Newell’s Old Boys durante tres temporadas. Su primera etapa en la entidad popular azulgrana fue en 2016, luego fue a Sol de América, para pegar la vuelta al Ciclón.

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La carrera del expeditivo defensor comprende además los clubes Cerro Porteño de Presidente Franco, Sportivo Luqueño, Nacional, Lobos BUAP y Juárez de México.