Copa Paraguay: Resistencia accede a octavos

Un resultado lógico de 2-0 entre Resistencia Sport Club y Silvio Pettirossi por la tercera fase de la Copa Paraguay para un club que compite en una categoría superior y por ende, cuenta con un plantel más calificado para afrontar la doble competencia, su certamen regular y este torneo de integración.

Resistencia, dirigido técnicamente por Hugo Marcelo Ovelar (reemplazante de Humberto Jesús Ovelar), viene cumpliendo una buena campaña en la División Intermedia (quinta posición), mientras que Silvio Pettirossi se encuentra en mitad de tabla (décima colocación) en la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El Triángulo rojo marcó la diferencia en el marcador a través mediante los jugadores que compitieron en la máxima categoría, en un grande como Olimpia.

La primera anotación fue de Tobías Castellano y la segunda fue obra de Jorge “Churrito” Colmán.

En la siguiente instancia, Resistencia lidiará con River Plate, que eliminó a Deportivo Santaní, tras vencerlo por 1-0.