A qué hora juega Tembetary vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Atlético Tembetary y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Rojiverde, descendido a la División Intermedia, y el Gallo, tercero en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025, juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo.
Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 18:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 22:30 horas
España: 23:30 horas
Bélgica: 23:30 horas
Marruecos: 23:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.