A qué hora juega Tembetary vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Atlético Tembetary y 2 de Mayo disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

21 de octubre de 2025 - 15:33
Rodrigo Rojas (d), jugador de Atlético Tembetary, disputa el balón en un partido frente a 2 de Mayo por el fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Rodrigo Rojas (d), jugador de Atlético Tembetary, disputa el balón en un partido frente a 2 de Mayo por el fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.Fernando Romero

Atlético Tembetary y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Rojiverde, descendido a la División Intermedia, y el Gallo, tercero en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025, juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo.

Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

El argentino Nicolás Malvacio (33), jugador del Atlético Tembetary, protege el balón en un partido frente a 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.