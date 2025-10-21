Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo, por el boleto a semifinales

Atlético Tembetary y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Rojiverde, que descendió a la División Intermedia, y el Gallo norteño, que está tercero en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025, juegan en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. El partido empieza a las 18:30, hora de Paraguay.

El ganador del enfrentamiento entre los dirigidos por Luis Fernando Escobar y los conducidos por Felipe Giménez medirán al vencedor de Guaraní vs. River Plate. El Aborigen, puntero del campeonato con 3 unidades de ventaja sobre Cerro Porteño, y el Kelito, que bajó a la Primera División B (tercera categoría), chocan el miércoles (19:30) en el Erico Galeano de Capiatá.

El árbitro de Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo

Derlis López es el árbitro de Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo: el juez es asistido por Julio Aranda y Juan Mendoza, líneas 1 y 2 respectivamente; y Alipio Colmán como cuarto. Ulises Mereles es responsable del VAR y Milciades Saldívar, del AVAR. Por su parte, los precios de las entradas son: Preferencia 30.000 guaraníes y Platea 20.000 gs. (la venta es en Tuti y en el estadio).

