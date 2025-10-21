Copa Paraguay

Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo, por el boleto a semifinales

Atlético Tembetary y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy la primera llave de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El ganador espera por Guaraní vs. River Plate.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 11:42
El argentino Nicolás Malvacio (33), jugador del Atlético Tembetary, protege el balón en un partido frente a 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
El argentino Nicolás Malvacio (33), jugador del Atlético Tembetary, protege el balón en un partido frente a 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.@CopaDePrimera

Atlético Tembetary y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Rojiverde, que descendió a la División Intermedia, y el Gallo norteño, que está tercero en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025, juegan en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. El partido empieza a las 18:30, hora de Paraguay.

Lea más: La Copa Paraguay y los cuartos de final: cruces, días y horarios

El ganador del enfrentamiento entre los dirigidos por Luis Fernando Escobar y los conducidos por Felipe Giménez medirán al vencedor de Guaraní vs. River Plate. El Aborigen, puntero del campeonato con 3 unidades de ventaja sobre Cerro Porteño, y el Kelito, que bajó a la Primera División B (tercera categoría), chocan el miércoles (19:30) en el Erico Galeano de Capiatá.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2368

El árbitro de Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo

Derlis López es el árbitro de Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo: el juez es asistido por Julio Aranda y Juan Mendoza, líneas 1 y 2 respectivamente; y Alipio Colmán como cuarto. Ulises Mereles es responsable del VAR y Milciades Saldívar, del AVAR. Por su parte, los precios de las entradas son: Preferencia 30.000 guaraníes y Platea 20.000 gs. (la venta es en Tuti y en el estadio).

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay