Guaraní no falla y se anota en las semifinales de la Copa Paraguay

Le costó al “Legendario” asentarse en el campo ante la postura extremadamente defensiva del “Kelito”, que tenía a Bareiro como el más adelantado, parado en la línea central. Ante el protagonismo lógico, el Aborigen arrancó ansioso y errático.

Recién pasando el primer cuarto de hora el cuadro aborigen se fue asentando en el terreno de juego, comenzando a quebrar el doble muro defensivo del elenco del barrio Mburicaó para empezar a generar aproximaciones a la portería custodiada por Peralta.

El tanto de apertura nació con un lateral ofensivo de Maidana, que tuvo el despeje corto de la última línea de River, que cayó a la posición de Alfonso, este tras recibir de espaldas, con gran calidad, se perfiló para quedar de frente al arco y sacar el zurdazo cruzado y rasante que tuvo contacto con el poste antes de ir al fondo de la red.

Promediando la media hora, el propio Alfonso duplicó la diferencia, nuevamente demostrando la calidad que tiene en su zurda, con un disparo lejano que ingresó pegado al poste izquierdo del portero Peralta, cuya estirada terminó siendo estéril.

En la etapa complementaria el Legendario manejó el partido con la ventaja. Mientras el “Kelito”, pese al rigor físico, tuvo la chance de descontar con un derechazo de Candia que se estrelló por el larguero. En tiempo de adición Fer-Fer en su intento de despejar un tiro libre de Romero, direccionó hacia su portería el esférico que se estrelló por el poste izquierdo de Arzamendia.